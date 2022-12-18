Россиянка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

В Пятигорске двое сотрудников полиции попытались задержать молодую женщину. Она оказала им отчаянное сопротивление, перепутав с насильниками. В процессе задержания выяснилось, что они схватили не ту девушку, что им была нужна, пишет Telegram-канале Baza.

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Отмечается, что Валерия вышла из своей квартиры и столкнулась с двумя крепкими мужчинами. Один из них без лишних слова схватил ее за верхнюю одежду. Решив, что ее хотят изнасиловать, молодая женщина вырвалась и попыталась убежать. Кроме того, она активно звала на помощь, умоляла пощадить ее, так как дома ждет ребенок.

Мужчины догнали ее и прижали к стене. Затем «повалили на пол, поставили колено на грудь и заковали одну руку в наручники». При этом они просили ее успокоиться и обращались к ней, как к Наталье.

Валерия сообщила, что это не ее имя, и даже показала документы. Выяснилось, что полицейские задержали молодую женщину по ошибке. Они перепутали ее с соседкой. В свою очередь, пострадавшая объяснила, что приняла их за насильников и пыталась спастись.

После инцидента женщина обратилась в травмпункт. Врачи диагностировали у нее растяжение связок и сотрясение. Теперь правоохранителям грозит дело за превышение полномочий.