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39 минут назад

РИА «Новости»: Над Белгородом раздались девять взрывов

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.

Над Белгородом раздались взрывы
Фото: ТАССТАСС

В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».

В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости от тихих до очень громких.

Мэр Энергодара описал происходящее в городе

Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.

В ноябре украинский пленный рассказал о планах Киева провести наступление на Белгородскую и Курскую области.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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