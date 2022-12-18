Над Белгородом раздались взрывы

В небе в центре Белгорода произошла серия громких взрывов, возможно, сработала противовоздушная оборона, сообщили СМИ.

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В воскресенье около 13.00 мск в центре Белгорода прозвучало девять взрывов, передает РИА «Новости».

В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости от тихих до очень громких.

Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, есть последствия на земле. По его словам, на данный момент известно о четырех пострадавших. Бригады медиков доставляют их в больницу, указал он.