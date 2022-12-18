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57 минут назад

В Пятигорске девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Газета.Ruиещё 1

В Пятигорске два сотрудника полиции попытались задержать подозреваемую, которая дала им отпор, перепутав с насильниками. Позднее оказалось, что они схватили не ту девушку, сообщается в Telegram-канале Baza.

В Пятигорске девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 13 декабря 2022 года в Пятигорске Валерия вышла из своей квартиры. В подъезде стояли двое мужчин, один из которых схватил девушку за верхнюю одежду. Подумав, что ее хотят изнасиловать, Валерия побежала на первый этаж и активно звала на помощь. Мужчинам удалось ее схватить: девушку прижали к стене, повалили на пол, придавили ее ногой и заковали в наручники. Отчаявшись, Валерия попросила не вредить ей, так как ее дома ждет ребенок. Тогда мужчины предложили зайти к ней в квартиру. Неизвестные назвали девушку Натальей. Она, пытаясь доказать, что ее не так зовут, показала документы, после чего ее отпустили.

Оказалось, что напавшие мужчины — сотрудники правоохранительных органов. Они должны были задержать соседку Валерии — Наталью.

Девушка обратилась в больницу. У нее диагностировали сотрясение головного мозга и растяжение связок. В отношении полицейских рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела за превышение полномочий.

Сотрудники правоохранительных органов также обратились в больницу, чтобы зафиксировать ушибы. Они сказали, что в подъезде на них напал неизвестный мужчина.

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