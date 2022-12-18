В Пятигорске девушка дала отпор полицейским, перепутав их с насильниками

Утром 13 декабря 2022 года в Пятигорске Валерия вышла из своей квартиры. В подъезде стояли двое мужчин, один из которых схватил девушку за верхнюю одежду. Подумав, что ее хотят изнасиловать, Валерия побежала на первый этаж и активно звала на помощь. Мужчинам удалось ее схватить: девушку прижали к стене, повалили на пол, придавили ее ногой и заковали в наручники. Отчаявшись, Валерия попросила не вредить ей, так как ее дома ждет ребенок. Тогда мужчины предложили зайти к ней в квартиру. Неизвестные назвали девушку Натальей. Она, пытаясь доказать, что ее не так зовут, показала документы, после чего ее отпустили.