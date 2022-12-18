В Воронежской области во время пожара погибли двое детей

В селе Хреновое Воронежской области во время пожара погибли двое маленьких детей. Родителям удалось вывести еще четверых из дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

18 декабря 2022 года около 02:30 в экстренные службы сообщили о возгорании частного дома, в котором проживает многодетная семья. Во время тушения пожарные обнаружили тела 11-летнего мальчика и его трехлетней сестры. Еще четверых детей родителям удалось вывести из дома, среди них трое несовершеннолетних.

По факту гибели двух детей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.