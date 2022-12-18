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33 минуты назад

В Воронежской области во время пожара погибли двое детей, еще четверых госпитализировали

Газета.Ruиещё 1

В селе Хреновое Воронежской области во время пожара погибли двое маленьких детей. Родителям удалось вывести еще четверых из дома, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

В Воронежской области во время пожара погибли двое детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

18 декабря 2022 года около 02:30 в экстренные службы сообщили о возгорании частного дома, в котором проживает многодетная семья. Во время тушения пожарные обнаружили тела 11-летнего мальчика и его трехлетней сестры. Еще четверых детей родителям удалось вывести из дома, среди них трое несовершеннолетних.

По факту гибели двух детей было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия. В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы, которые помогут установить причины и обстоятельства произошедшего. В рамках расследования будет дана надлежащая правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних.

Губернатор региона Александр Гусев в своем Telergam-канале сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неисправность печного оборудования. Четверо пострадавших во время возгорания детей госпитализированы.

Происшествия,Александр Гусев,Следственный комитет,
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