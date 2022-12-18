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30 минут назад

Саперы уничтожили упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта

ТАССиещё 3

Металлические обломки, обнаруженные в пятницу в Еланском районе Волгоградской области после падения неизвестного объекта, в воскресенье уничтожили саперы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Саперы уничтожили упавшие под Волгоградом обломки неизвестного объекта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова сообщалось, что упавшие 16 декабря части неизвестного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал. В ночь на 18 декабря местные жители поделились в соцсетях видеороликами взрыва и зарева над Еланским районом.

"Сапёры взорвали этой ночью объект в Еланском районе", - сказал источник, уточнив, что пострадавших нет.

Происшествия,Дмитрий Литвинов,
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