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27 минут назад

На Камчатке снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика при расчистке двора

Газета.Ruиещё 5

Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке засыпал снегом 11-летнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

На Камчатке снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика при расчистке двора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным ведомства, ребенка удалось спасти очевидцам происшествия.

«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку», — пояснила прокуратура Камчатского края.

Инцидент с участием работника коммунальной службы и ребенка произошел вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова.

У потерпевшего зафиксировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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