На Камчатке снегоуборщик засыпал 11-летнего мальчика при расчистке двора

Водитель снегоуборочной машины в городе Вилючинске на Камчатке засыпал снегом 11-летнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
По данным ведомства, ребенка удалось спасти очевидцам происшествия.
«Водитель снегоуборочной техники, производивший расчистку, не заметил мальчика и отбросом снежного покрова засыпал его, свидетели происшествия среагировали, подали сигнал, оказали помощь ребенку», — пояснила прокуратура Камчатского края.
Инцидент с участием работника коммунальной службы и ребенка произошел вечером 17 декабря, когда дети играли во дворе дома на улице Нахимова.
У потерпевшего зафиксировали ушибы мягких тканей, медики назначили ему амбулаторное лечение.