Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде

Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.
По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.
Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.
Накануне российский форвард канадской команды «Лондон Найтс» Абакар Казбеков, который был воспитанником подольского «Витязя», внезапно умер в возрасте 18 лет.