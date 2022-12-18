Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде

Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.

Фото: сайт OHL сайт OHL

По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.

Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.