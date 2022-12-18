В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
51 минуту назад

CTV: Хоккеист Казбеков погиб, предположительно, в результате падения из окна многоэтажного дома в канадском Лондоне

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Причиной гибели российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб юниорской Хоккейной лиги Онтарио (ОХЛ) «Лондон Найтс», предположительно, стало падение из окна многоквартирного дома, сообщил телеканал CTV.

Стали известны обстоятельства смерти российского хоккеиста в Канаде
Фото: сайт OHLсайт OHL

По имеющимся у телеканала данным, тело спортсмена было найдено в субботу утром под окнами одного из многоквартирных домов канадского города Лондон в провинции Онтарио. По факту случившегося проводится расследование, передает ТАСС.

Мужчина открыл огонь в Петербурге

Российское посольство в Оттаве и генеральное консульство РФ в Торонто выразили готовность оказать всю необходимую помощь родным умершего. Как сообщили в российской дипмисси, пока такие просьбы от родственников погибшего спортсмена не поступали.

Накануне российский форвард канадской команды «Лондон Найтс» Абакар Казбеков, который был воспитанником подольского «Витязя», внезапно умер в возрасте 18 лет.

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители