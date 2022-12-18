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25 минут назад

В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину

Мослентаиещё 2

Провалившуюся под лед женщину спасли в центре Москвы в районе Крымского моста. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В центре Москвы спасли провалившуюся под лед женщину
Фото: МослентаМослента

«Напротив дома 1 на Пречистенской набережной, в 50 метрах от берега, на борт спасательного судна "Славир" работники станции подняли из толщи воды женщину», — говорится в сообщении.

Пострадавшую 1993 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию и оказали первую помощь. Затем женщину отправили в медучреждение. Причина происшествия будет устанавливаться правоохранительными органами, уточнили в Департаменте.

Ранее в Подмосковье подросток умер, провалившись под лед. Его тело извлекли спасатели из Купавенского пруда.

Происшествия,Крымский мост,Безопасность,
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