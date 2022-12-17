Женщина погибла в результате давки на концерте в Лондоне

На следующий день после давки на концерте нигерийского певца Асаке в Лондоне скончалась 33-летняя Ребекка Икумело. Она была госпитализирована с травмами вечером 15 декабря, передает Deadline.

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Всего на концертной площадке O2 Academy Brixton, где проходил концерт, пострадали не менее восьми человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Посетителям, получившим менее серьезные травмы, оказали помощь на месте.

Полицию вызвали примерно в 21:30, когда около 3 тыс. человек пытались прорваться на площадку. Певец остановил начавшееся выступление, узнав о давке. В настоящее время полиция ведет расследование произошедшего.