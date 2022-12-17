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27 минут назад

Зрительница получила переломы, упав в оркестровую яму Саратовской консерватории

Газета.Ruиещё 2

Глава минздрава Саратовской области Олег Костин заявил, что одна из зрительниц местной консерватории упала на два метра в оркестровую яму и получила переломы, передает РИА Новости.

Зрительница упала в оркестровую яму Саратовской консерватории
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, 19-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом лопатки и закрытый перелом голени.

По его словам, в больнице ожидают службу спасения для транспортировки пострадавшей из оркестровая ямы.

Ранее в Риме несколько несовершеннолетних пострадали во время обрушения лестницы в театре «Глобус».

Инцидент произошел 22 сентября 2022 года в здании театра, расположенном в парке Вилла Боргезе. По данным источника, лестница рухнула во время того, как по ней спускались учащиеся старших классов, которые группой пришли на спектакль «Макбет».

В пресс-службе полиции рассказали, что в результате происшествия пострадало около 10 человек. В настоящий момент часть школьников находится в больнице.

Происшествия,Олег Костин,
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