Найдена часть украденного из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод»

Полиция ФРГ нашла значительную часть украденного из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe). Об этом в субботу сообщает Dresdner Neueste Nachrichten со ссылкой на сообщение правоохранителей.

«Эффектный поворот после кражи драгоценностей в «Зеленом своде»: в ночь с 16 на 17 декабря 2022 года прокуратура Дрездена и криминальная полиция Саксонии обнаружили в Берлине значительную часть украденных вещей», - сообщает издание.

Всего был обнаружен 31 предмет, в том числе драгоценное шляпное украшение и нагрудная звезда польского ордена Белого Орла из бриллиантового набора. Предметы были перевезены в Дрезден под охраной спецподразделений полиции.

Предстоит судебно-медицинская экспертиза, а также экспертиза искусствоведов Дрездена. Она должна подтвердить подлинность драгоценностей.

«Я очень рада, что следственным органам, по-видимому, удалось обнаружить значительную часть сокровищ, украденных из хранилища Зеленого свода…. Теперь предстоит поработать экспертам», — заявила министр культуры Саксонии Барбара Клепш.

Кража из дрезденского музея произошла осенью 2019 года. Злоумышленники распилили оконную решетку и разбили стекло. Они похитили украшения и скрылись на автомобиле, который потом подожгли.

Всего было украдено более 4 тысяч драгоценных камней. Примерная стоимость - более 110 млн евро.