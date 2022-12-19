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16 минут назад

В Таиланде во время шторма затонул корвет "Сукхотай"

ТАССиещё 2

Корвет "Сукхотай", на борту которого находились 106 моряков, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде. Как в понедельник сообщили в ВМС королевства, 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.

Корвет "Сукхотай" затонул во время шторма в Сиамском заливе
Фото: WIkipediaWIkipedia

По данным ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом. ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. К месту аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан. Из воды были подняты 75 человек. Находящиеся в этом районе корабли продолжают поисково-спасательные работы.

У берегов Тайваня затонуло грузовое судно

Построенный в США корвет "Сукхотай" использовался ВМС Таиланда с 1987 года.

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