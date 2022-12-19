Корвет "Сукхотай" затонул во время шторма в Сиамском заливе

Корвет "Сукхотай", на борту которого находились 106 моряков, затонул во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде . Как в понедельник сообщили в ВМС королевства, 75 человек спасены, ведутся поиски 31 моряка.

По данным ВМС, в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан сильный ветер вызвал крен корабля, после чего вода попала в систему, что привело к отключению электроэнергии и невозможности управлять корветом. ВМС направили к месту происшествия корабли и вертолеты для оказания помощи. К месту аварии прибыли буксиры из порта Бангсапхан. Из воды были подняты 75 человек. Находящиеся в этом районе корабли продолжают поисково-спасательные работы.