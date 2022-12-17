СК прокомментировал массовую гибель журавлей на Ставрополье

Из-за массовой гибели краснокнижных журавлей, зайцев и куропатки на Ставрополье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

«В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц «серого журавля», занесенного в Красную книгу Ставропольского края, а также 4 особи зайцев, 1 особь куропатки», - сказано в сообщении следователей.

Эксперты провели химико-токсикологическое исследование. В организме животных нашли яд, содержащий фосфорорганические соединения, и ставший причиной их гибели.

Установлено, что в ноябре неназванные лица применили препарат для борьбы с грызунами, нарушив технологию. В результате «наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей», причинен ущерб государству.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).