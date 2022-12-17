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20 минут назад

СК прокомментировал массовую гибель журавлей на Ставрополье

Майк Габриелян

Из-за массовой гибели краснокнижных журавлей, зайцев и куропатки на Ставрополье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

СК прокомментировал массовую гибель журавлей на Ставрополье
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц «серого журавля», занесенного в Красную книгу Ставропольского края, а также 4 особи зайцев, 1 особь куропатки», - сказано в сообщении следователей.

Эксперты провели химико-токсикологическое исследование. В организме животных нашли яд, содержащий фосфорорганические соединения, и ставший причиной их гибели.

Установлено, что в ноябре неназванные лица применили препарат для борьбы с грызунами, нарушив технологию. В результате «наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей», причинен ущерб государству.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

В Дагестане нашли тысячи мертвых краснокнижных тюленей

Ранее на территории охотничьего угодья «Третий петровский» нашли более ста мёртвых птиц.

Происшествия,Следственный комитет,
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