В Киеве ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, 19 декабря, сообщается на сайте украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

Фото: Газета.ru Газета.ru

В сообщении отмечается, что отключения вводятся из-за ракетной атаки, а графики стабилизационных отключений в данный момент не действуют.

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что в Харькове запустили систему отопления после полного отключения электроэнергии, которое было вызвано повреждениями после ударов.

В организации отметили, что в сетях были локализованы и устранены более 50 дефектов. По информации предприятия, все котельные и ТЭЦ смогли выйти на зимний гидравлический режим.

Ранее глава региональной областной администрации Олег Синегубов заявил, что удалось восстановить энергоснабжение на всей территории Харьковской области.