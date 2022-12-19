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56 минут назад

Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник

Газета.Ruиещё 3

Экстренные отключения света вводятся в Киеве в понедельник, 19 декабря, сообщается на сайте украинской энергокомпании ДТЭК «Киевские электросети».

В Киеве ввели экстренные отключения света
Фото: Газета.ruГазета.ru

В сообщении отмечается, что отключения вводятся из-за ракетной атаки, а графики стабилизационных отключений в данный момент не действуют.

В КП «Харьковские тепловые сети» рассказали, что в Харькове запустили систему отопления после полного отключения электроэнергии, которое было вызвано повреждениями после ударов.

В организации отметили, что в сетях были локализованы и устранены более 50 дефектов. По информации предприятия, все котельные и ТЭЦ смогли выйти на зимний гидравлический режим.

Ранее глава региональной областной администрации Олег Синегубов заявил, что удалось восстановить энергоснабжение на всей территории Харьковской области.

В пятницу, 16 декабря, на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога, ее не отменяли более четырех часов.

Происшествия,Олег Синегубов,
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