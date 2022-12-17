Российскую пенсионерку арестовали за убийство жены внука

В Тульской области суд арестовал и поместил в СИЗО 66-летнюю местную жительницу, зарезавшую 29-летнюю женщину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: Freepik Freepik

По данным ведомства, 15 декабря пенсионерка пришла в полицию и заявила об убийстве родственницы. Выяснилось, что фигурантка поссорилась с женой собственного внука и ударила ее ножом в живот и сердце, нанеся смертельные ранения.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.