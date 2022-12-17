На Ставрополье погибли сотни краснокнижных журавлей

Уголовное дело по факту массовой гибели краснокнижных журавлей, зайцев и куропатки возбудили в Петровском округе Ставропольского края . Об этом в сообщили в субботу журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"Петровским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 249 УК РФ ("Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия"). По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей птиц серого журавля, занесенного в Красную книгу Ставропольского края, а также четыре особи зайцев, одна особь куропатки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате проведенного химико-токсикологического исследования в животных и птицах был обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти.

"Установлено, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей, вследствие чего причинение ущерб государству", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе краевой прокуратуры журналистам сообщили, что ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате прокуратуры края. "Кроме того, по данному факту следственными органами проводятся процессуальные проверки и в иных округах края. Прокуратура продолжает координацию их работы и контролирует результаты. Ранее по поручению прокурора Ставропольского края Юрия Немкина аппарат краевой прокуратуры организовал проверочные мероприятия в связи с сообщениями о массовой гибели животных на землях сельхозназначения в 11 округах края", - отмечается в сообщении.