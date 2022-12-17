Россиянка ударила полицейского дверью машины по голове

В Астраханской области 33-летняя местная жительница напала на полицейского. Об этом в субботу, 17 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным ведомства, фигурантка находилась около дома на Спортивной улице. Там она схватила рукой дверь отсека для задержанных служебной машины и ударила ею сотрудника МВД по голове.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.