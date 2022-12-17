Российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

Спецназ России предотвратил массовый побег женщин, отбывавших срок в исправительном учреждении Мариуполя в марте. Возможность для их побега тогда возникла после отхода из города ВСУ. Об этом сообщил бывший старший инспектор приазовской колонии номер 107.
«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег. Их было человек 8-12. Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — сообщил инспектор.
Его слова приводит агентство РИА Новости. В марте инспектор служил в системе исправительных учреждений Украины, сейчас же перешел во ФСИН России.
Также он отмечает, что во время боевых действий в Мариуполе смогли сбежать 29 заключенных. Вернуть удалось не всех.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Битва за Мариуполь началась на следующий день после начала СВО. В марте корреспондент URA.RU показал кадры разрушенного города. После окончания боев в мае, Россия начала восстановление города. Украина завидует восстановлению Мариуполя, сообщает газета «Взгляд».