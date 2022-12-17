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17 минут назад

Российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

Ura.Ru

Спецназ России предотвратил массовый побег женщин, отбывавших срок в исправительном учреждении Мариуполя в марте. Возможность для их побега тогда возникла после отхода из города ВСУ. Об этом сообщил бывший старший инспектор приазовской колонии номер 107.

Российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе
Фото: Александр Елизаров © URA.RUАлександр Елизаров © URA.RU

«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег. Их было человек 8-12. Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — сообщил инспектор.

Его слова приводит агентство РИА Новости. В марте инспектор служил в системе исправительных учреждений Украины, сейчас же перешел во ФСИН России.

Также он отмечает, что во время боевых действий в Мариуполе смогли сбежать 29 заключенных. Вернуть удалось не всех.

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Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Битва за Мариуполь началась на следующий день после начала СВО. В марте корреспондент URA.RU показал кадры разрушенного города. После окончания боев в мае, Россия начала восстановление города. Украина завидует восстановлению Мариуполя, сообщает газета «Взгляд».

Происшествия,Владимир Путин,ФСИН,
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