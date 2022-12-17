Российский спецназ сорвал побег заключенных в Мариуполе

«В тот день, когда заходил спецназ России, они сюда первыми зашли, осужденные собрались уходить в побег. Их было человек 8-12. Как только они подошли к забору, с другой стороны в этот момент стоял спецназ, и он их не пустил», — сообщил инспектор.