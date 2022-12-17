Находящийся в предварительном заключении в Калифорнии россиянин Александр Винник попросил суд США освободить его под залог из-за затягивания процесса по делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные защитой документы.

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«Говоря в целом, данные задержки привели к потере месяцев подготовки к судебному разбирательству, пока господин Винник находился под стражей», — отмечается в материале.

Россиянин заявил, что его следует освободить под залог или позволить ему воспользоваться правом на скорое судебное разбирательство, поскольку правительство США не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

Александр Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.