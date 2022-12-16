В московском метро произошло задымление

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что инцидент не повлиял на движение метро, а пассажиров задымлённого поезда высадили на станции «Рязанский проспект». «Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции “Рязанский проспект” высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции “Кузьминки”, в связи с запылением из кондиционера. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», – рассказали в пресс-службе.