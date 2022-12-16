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46 минут назад

В московском метро произошло задымление

Елена Прошина

На фиолетовой ветке московского метро произошло задымление. Об этом сообщает MSK1.ru.

В московском метро произошло задымление
Фото: кадр видеокадр видео

Согласно сообщениям очевидцев, когда состав приближался к станции «Рязанский проспект», вагоны заполнил едкий дым, пассажиры стали задыхаться, а в вагоне началась паника.

В пресс-службе Московского метрополитена рассказали, что инцидент не повлиял на движение метро, а пассажиров задымлённого поезда высадили на станции «Рязанский проспект». «Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции “Рязанский проспект” высаживали пассажиров из одного поезда, следовавшего в сторону станции “Кузьминки”, в связи с запылением из кондиционера. Состав убран с линии для проверки. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время были вынуждены снизить скорость или остановиться для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе МЧС заявили, что информация о происшествии к ним не поступала.

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