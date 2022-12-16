Мужчина ограбил ребенка и пенсионерку в Москве

На востоке столицы злоумышленник совершил два ограбления. Своими жертвами мужчина избрал ребенка и пожилую женщину. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ВАО в пятницу, 16 декабря.

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва Игорь Генералов / Вечерняя Москва

По информации ведомства, оба преступления произошли в один день. Сперва злоумышленник напал на ребенка в подъезде жилого дома на Новосибирской улице. Мужчина отнял у пострадавшего телефон и сбежал. Ущерб составил 1 500 рублей.

После этого, преступник зашел за двумя пенсионерками в подъезд дома на Уральской улице. В помещении мужчина ударил одну из пожилых женщин и отнял пакет с личными вещами и продуктами, которые бабушки купили на двоих. Общий ущерб составил 13 тысяч рублей.

После обращений пострадавших в полицию, сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого на Уральской улице. Им оказался 32-летний гость столицы. Один из похищенных телефонов он успел продать, второй был у него изъят. Остальные краденные вещи мужчина использовал или выбросил.

По данным фактам было возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Фигуранта заключили под стражу.