В Сургуте в многоэтажном доме произошел взрыв

Взрыв произошел на девятом этаже в многоэтажном доме на проспекте Ленина в Сургуте, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов в своем Telegram-канале в пятницу.
"16 декабря в 18:39 (16:39 мск - прим. ТАСС) на проспекте Ленина, 38 на балконе девятого этажа произошел хлопок. Выбиты оконные рамы. <…> Пострадал один человек - собственник квартиры. У мужчины диагностированы ожоги лица и левой руки", - написал он.
Филатов отметил, что возгорание при этом не зафиксировано.
По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность домашнего самогонного аппарата. Сейчас идет обследование строительных конструкций, на месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители и сотрудники администрации города.