В шахте лифта под Петербургом обнаружили труп без ноги

В шахте лифта 20-этажного дома под Петербургом нашли труп 35-летнего мужчины без ноги. Об этом порталу 47news рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным издания, инцидент произошел на улице Шувалова в городе Мурино вечером 15 декабря. Мертвого мужчину с рваными ранами и оторванной ногой обнаружили на крыше лифтовой кабины.

Утверждается, что погибший выполнял электромонтажные работы — во время ночного дежурства ему якобы поступило сообщение о поломке лифта. Приехав на вызов, мужчина потерял связь с диспетчером. Предположительно, он работал на 19 этаже и сорвался вниз. По неподтвержденным данным, он находился в нетрезвом состоянии, отмечает 47news.

Обстоятельства произошедшего устанавливает региональное управление Следственного комитета России (СКР).