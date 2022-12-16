Глава Русского дома находится в тяжелом состоянии

Глава Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрий Сытый находится в тяжелом состоянии после покушения. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил пресс-атташе посольства России республике Владислав Ильин.

— Врачи сообщили, что его состояние стабильно тяжелое, — передает его словам РИА Новости.

На Дмитрия Сытого было совершено покушение 16 декабря. Отправленная ему посылка взорвалась, после чего глава Русского дома срочно был госпитализирован.

Вскоре стало известно, что посылка была отправлена из столицы Того (Тоголезская республика) от имени Алекса Севильяно-Мингуэсы. Российский МИД решительно осудит покушение и выразил надежду на скорейшую поимку и справедливое наказание всех причастных. Министерство также назвало произошедшее террористическим актом.