Стал известен отправитель взрывчатки главе «Русского дома» в ЦАР

Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой гендиректору «Русского дома» Дмитрию Сытому в ЦАР, передает РИА Новости.
В распоряжении агентства оказалась фотография, на которой видно, что посылка была отправлена главе культурного центра из столицы Того, Ломе, от имени Алекса Мингуэсы.
Ранее МИД России осудил покушение на Сытина, который открыл посылку со взрывчаткой, проигнорировав меры безопасности. Помимо этого, глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал терактом покушение на Сытого.
Кроме того, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности об инциденте. По его словам, глава «Русского дома» в ЦАР и раньше получал угрозы, в частности, от французов, которые советовали русским «убраться с африканского континента».