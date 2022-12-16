Стал известен отправитель взрывчатки главе «Русского дома» в ЦАР

Стал известен отправитель посылки со взрывчаткой гендиректору «Русского дома» Дмитрию Сытому в ЦАР, передает РИА Новости.

Фото: Соцсети Соцсети

В распоряжении агентства оказалась фотография, на которой видно, что посылка была отправлена главе культурного центра из столицы Того, Ломе, от имени Алекса Мингуэсы.

Ранее МИД России осудил покушение на Сытина, который открыл посылку со взрывчаткой, проигнорировав меры безопасности. Помимо этого, глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ назвал терактом покушение на Сытого.