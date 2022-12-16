Движение поездов на красной ветке метро Москвы приостановили

Движения поездов нет на участке Сокольнической линии Московского метрополитена из-за человека на путях. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Фото: Москва24 Москва24

Поезда не ходят на центральном участке линии от "Парка Культуры" до "Комсомольской".

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.