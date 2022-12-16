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20 минут назад

Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Lenta.ru

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР Сергея Сытина. Его слова приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.

Пригожин высказался о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учредитель ЧВК обвинил французов в покушении, поскольку 11 ноября гендиректору культурного центра пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. К посылке прилагалась записка, в которой говорилось, что в следующий раз Сытин получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».

Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

«Я уже обратился в МиниМинистерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других», — заявил Пригожин.

Происшествия,Евгений Пригожин,МИД России,
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