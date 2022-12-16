Пригожин высказался о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал подробности о покушении на главу «Русского дома» в ЦАР Сергея Сытина. Его слова приводит пресс-служба компании в Telegram-канале.
Учредитель ЧВК обвинил французов в покушении, поскольку 11 ноября гендиректору культурного центра пришла посылка с фотографией его сына, проживающего во Франции. К посылке прилагалась записка, в которой говорилось, что в следующий раз Сытин получит голову сына, если «русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов».
«Я уже обратился в МиниМинистерство иностранных дел РФ с тем, чтобы оно инициировало процедуру объявления Франции государством — спонсором терроризма, а также проведение досконального расследования террористических методов Франции и ее западных союзников — США и других», — заявил Пригожин.