Интернет-пользователи из Волгограда и области начали публиковать видео, на которых запечатлены упавшие на территории Еланского района неизвестные объекты. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание V1.ru.

В экстренных службах изданию заявили, место падения оцеплено, туда отправились сотрудники МЧС и других служб.

«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся», - рассказал собеседник издания в экстренных службах.

Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

«Тут деревья посшибало. Тут платы какие-то. Что-то упало, то ли беспилотник, то ли ракета», - рассказали авторы видео.

Глава администрации Еланского района Дмитрий Литвинов заявил V1.ru, что сейчас находится на больничном, информации о подобном происшествии ему не поступало.

В управлении МЧС по Волгоградской области журналистам посоветовали обращаться за комментариями в Министерство обороны.