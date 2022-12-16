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1 час назад

СМИ сообщили о падении неизвестных объектов под Волгоградом

Мария Иванова

Интернет-пользователи из Волгограда и области начали публиковать видео, на которых запечатлены упавшие на территории Еланского района неизвестные объекты. Об этом сообщает «Газета.Ру» со ссылкой на издание V1.ru.

В экстренных службах изданию заявили, место падения оцеплено, туда отправились сотрудники МЧС и других служб.

«Что это упало, мы пока не знаем, думаем, специалисты разберутся», - рассказал собеседник издания в экстренных службах.

Он подчеркнул, что жертв и разрушений нет.

«Тут деревья посшибало. Тут платы какие-то. Что-то упало, то ли беспилотник, то ли ракета», - рассказали авторы видео.

Глава администрации Еланского района Дмитрий Литвинов заявил V1.ru, что сейчас находится на больничном, информации о подобном происшествии ему не поступало.

В управлении МЧС по Волгоградской области журналистам посоветовали обращаться за комментариями в Министерство обороны.

О падении дрона под Волгоградом также сообщалось 12 октября. Тогда информация об инциденте не подтвердилась.

Происшествия,Видео,Дмитрий Литвинов,
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