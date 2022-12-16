Россиянин погиб в Таиланде

Россиянин погиб в результате удара электрическим током на одной из баскетбольных площадок города Паттайя, прислонившись к фонарному столбу.
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что власти города временно закрыли площадку для проведения расследования.
Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать оголившаяся проводка у основания фонарного столба.
«Посольство поддерживает связь с родственниками погибшего, которые находятся в Таиланде», — сообщил собеседник агентства.
В октябре сообщалось о гибели 3-х россиянок в давке в Сеуле.