Неизвестные металлические обломки упали под Волгоградом

Металлические обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не причинили вреда инфраструктуре, сообщила в Telegram-канале администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.

Фото: соцсети соцсети

Ранее в соцсетях появилась информация о падении на территории Еланского района обломков неопознанных летательных объектов, фрагменты которых жители обнаружили в разных местах. Некоторые из них обнаружили в поле, другие - в частном секторе.

"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал", - говорится в сообщении.