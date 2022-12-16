Неизвестные металлические обломки упали под Волгоградом

Металлические обломки, обнаруженные в Еланском районе Волгоградской области после падения неустановленного объекта, не причинили вреда инфраструктуре, сообщила в Telegram-канале администрация района со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Литвинова.
Ранее в соцсетях появилась информация о падении на территории Еланского района обломков неопознанных летательных объектов, фрагменты которых жители обнаружили в разных местах. Некоторые из них обнаружили в поле, другие - в частном секторе.
"Согласно оперативной информации экстренных служб Еланского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, и в результате их падения никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС и полиции. По мере появления новой информации о случившемся жителей района проинформируют через официальные паблики, социальные сети и СМИ, добавили в администрации района.