Полицейский попытался проглотить взятку и попал на видео

Полицейский в индийском городе Фаридабад, штат Харьяна, попытался проглотить полученные в качестве взятки деньги на глазах у сотрудников отдела по борьбе с коррупцией. Пойманный с поличным взяточник попал на видео, на которое обратило внимание издание Hindustan Times.

Младший инспектор полиции Махендра Ула потребовал взятку в размере 10 тысяч рупий (7,8 тысячи рублей) у Шамбху Натха — человека, у которого украли буйвола. Натх заплатил 6 тысяч рупий (4,6 тысячи рублей) и подал жалобу на действия полицейского. Сотрудники отдела по борьбе с коррупцией решили поймать нарушителя при получении оставшейся части взятки.

В момент получения взятки борцы с коррупцией попытались арестовать нарушившего закон полицейского, но он попытался проглотить взятку. Произошедшее попало на видео, которое стало вирусным в соцсетях. На записи передачи денег видно, как Ула пытается проглотить банкноты, а сотрудники отдела по борьбе с коррупцией засовывают ему в рот пальцы, чтобы отобрать деньги.