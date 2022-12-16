Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

В городе Банги в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), занимающегося подготовкой армии, полиции и жандармерии в ЦАР.