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36 минут назад

Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР

Lenta.ruиещё 1

В городе Банги в руках главы Русского дома в Центральноафриканской республике (ЦАР) Дмитрия Сытого взорвалась посылка. Об этом сообщает Telegram-канал Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ), занимающегося подготовкой армии, полиции и жандармерии в ЦАР.

Стало известно о взорвавшейся посылке в Русском доме в ЦАР
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Глава российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта. Отправление содержало взрывчатое вещество.

«Состояние пострадавшего — тяжелое, врачи борются за его жизнь», — указали в СОМБ.

«Лента.ру» направила запросы о случившемся в посольство России в ЦАР и российское консульство в Банги.

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