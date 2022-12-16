Пожар вспыхнул в торговом центре в Стамбуле

Крупный пожар произошел в ТЦ Metrocity в Стамбуле. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
«Пожар вспыхнул в торговом центре в Левенте. Команды продолжают принимать меры по ликвидации пожара, начавшегося на крыше», - говорится в сообщении телеканала.
На месте работают оперативные службы. Проводится эвакуация посетителей и персонала. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее пожар произошел в люксовом отеле Стамбула, расположенном близ одного из османских дворцов. Возгорание произошло на четвертом этаже пятизвездочного отеля Ciragan Palace Kempinski в части, в которой проходил ремонт. В результате ЧП пострадали трое, они отравились угарным газом.