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52 минуты назад

Названо число жертв удара ВСУ по селу в ЛНР

Lenta.ruиещё 1

В результате ракетного удара по селу Лантратовка в Луганской народной республике (ЛНР) погибли 11 человек. Число жертв назвали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Названо число жертв удара ВСУ по селу в ЛНР
Фото: Министерство обороны УкраиныМинистерство обороны Украины

По данным представительства, 17 человек получили ранения. В результате атаки была разрушена Латратовская средняя школа, повреждения получили шесть жилых домов и отделение почты.

Как сообщил бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, обстрел Лантратовки начался в 4:10 по московскому времени.

Российские войска на «Терминаторах» успешно отбили атаки противника в ЛНР

Ранее Министерство обороны России сообщило о перехвате двух реактивных снарядов HIMARS в районе города Первомайск ЛНР. Кроме того, за сутки были сбиты четыре украинских беспилотника.

Происшествия,Родион Мирошник,Минобороны России,Почта России,
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