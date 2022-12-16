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25 минут назад

Названа предварительная причина крушения вертолета в Бурятии

Лера Букина

Согласно предварительной информации, вертолет Ми-171 потерпел крушение в Улан-Удэ из-за технической неисправности или ошибки пилотов. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, передает РИА Новости.

В экстренных службах заявили агентству, что вертолет изготовили на местном авиазаводе. Он предназначался на экспорт.

Напомним, что 16 декабря вертолет разбился в Бурятии. Он следовал на аэродром Байкал из аэропорта Восточный. Крушение вертолета привело к его возгоранию.

Глава Бурятии сделал заявление после крушения вертолета в аэропорту

Цыденов сообщил о нахождении трех членов экипажа что на борту вертолета. При этом он уточнил, что пассажиров внутри не было. Глава Бурятии также заявил, что судьба экипажа окончательно неизвестна. Однако, по его словам, вероятность гибели людей высока.

По некоторым данным, крушение потерпел вертолет Ми-8.

Происшествия,Видео,Алексей Цыденов,
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