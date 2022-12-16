Мужчина отбился от напавшей на него акулы ножом

На Гавайских островах, США, 68-летний мужчина пережил нападение трехметровой тигровой акулы и спасся, отбившись от нее ножом для дайвинга. Об этом сообщает Hawaii News Now.

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Мужчина подвергся нападению хищника во вторник, 13 декабря. Он плавал примерно в 50 метрах от берега, когда акула вцепилась в него. Мужчина не растерялся, достал нож для дайвинга и начал размахивать им. Ему удалось заставить акулу ослабить хватку и отступить.

Пострадавший приплыл к берегу. Находившиеся неподалеку серферы помогли мужчине выбраться на сушу. Он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший все еще находится под наблюдением врачей и восстанавливается.