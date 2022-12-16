По предварительной информации, к крушению вертолета Ми-8 в Бурятии, в результате которого погибли трое человек, могло привести возгорание в двигателе, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что при посадке в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе, в результате горящий борт упал на землю.

По его данным, вертолет принадлежит Улан-Удэнскому авиазаводу.

В региональном правительстве добавили, что разбившийся вертолет, осуществлявший перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал, не находился в эксплуатации и готовилась к поставке.