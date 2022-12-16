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47 минут назад

Названа причина крушения Ми-8 в Бурятии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

По предварительной информации, к крушению вертолета Ми-8 в Бурятии, в результате которого погибли трое человек, могло привести возгорание в двигателе, сообщили в правоохранительных органах.

Источник ТАСС сообщил, что при посадке в воздухе у вертолета произошел пожар в двигателе, в результате горящий борт упал на землю.

По его данным, вертолет принадлежит Улан-Удэнскому авиазаводу.

В региональном правительстве добавили, что разбившийся вертолет, осуществлявший перелет из аэродрома Восточный в аэропорт Байкал, не находился в эксплуатации и готовилась к поставке.

Глава Бурятии сделал заявление после крушения вертолета в аэропорту

Ранее в пятницу сообщалось, что в результате крушения вертолета Ми-8 в Бурятии погибли трое членов экипажа, пассажиров на борту не было.

Происшествия,Видео,Улан-Удэнский авиационный завод,
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