Вертолет Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал. Есть погибшие, заявили ТАСС в экстренных службах.

«Ми-8 упал при посадке. На борту был экипаж из трех человек. По предварительным данным, есть погибшие», - заявил источник издания.

Ранее примерно в 4 км от костромского аэропорта Сокеркино потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились пять человек — два пилота, два фельдшера и один пациент, которого везли на госпитализацию из Шарьи.