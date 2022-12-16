Вертолет Ми-8 упал при посадке в аэропорту Байкал. Есть погибшие, заявили ТАСС в экстренных службах.
«Ми-8 упал при посадке. На борту был экипаж из трех человек. По предварительным данным, есть погибшие», - заявил источник издания.
Ранее примерно в 4 км от костромского аэропорта Сокеркино потерпел крушение вертолет Ми-2. На борту находились пять человек — два пилота, два фельдшера и один пациент, которого везли на госпитализацию из Шарьи.
В результате падения пациент погиб на месте, летчики и медики пострадали. Рассматриваются две версии произошедшего - неисправность вертолета и ошибка пилотирования.