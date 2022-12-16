Устроивший смертельную аварию в Москве гендиректор фирмы не признал вину

35-летний водитель BMW, устроивший смертельную аварию в 3-м Павелецком проезде, не признал вину. Об этом в пятницу, 16 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Мужчина не согласен с предъявленными обвинениями и заявляет, что правила дорожного движения не нарушал. Он рассказал, что увидел пешехода, резко затормозил и автомобиль занесло.

Ранее стало известно, что фигурантом оказался генеральный директор подольского «Регионстроя» Илья Астановский. Его обвинили по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Вскоре суд решит вопрос об аресте мужчины.