В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
35 минут назад

Школы Крыма эвакуировали из-за сообщений о минировании

ТАССиещё 1

Школы Крыма эвакуировали после поступления сообщений о минировании, сообщила ТАСС министр образования Крыма Валентина Лаврик.

Школы Крыма эвакуировали из-за сообщений о минировании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступил такой сигнал [о минировании], мы действуем согласно алгоритму. Всех держим в спокойствии, реагируем согласно инструкции. Это эвакуация, проверка. Если быстро пройдет, то продолжим учебный процесс. Если долго ждать, то дети отправляются домой и продолжаем в режиме дистанционного обучения. В школах к этому готовы", - сказала Лаврик.

Учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий, особенно часто и массово это происходит после начала специальной военной операции. Власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что подобные сообщения приходят, в том числе с Украины. Ни разу информация о наличии опасных объектов в зданиях не была подтверждена.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители