Школы Крыма эвакуировали из-за сообщений о минировании

"Поступил такой сигнал [о минировании], мы действуем согласно алгоритму. Всех держим в спокойствии, реагируем согласно инструкции. Это эвакуация, проверка. Если быстро пройдет, то продолжим учебный процесс. Если долго ждать, то дети отправляются домой и продолжаем в режиме дистанционного обучения. В школах к этому готовы", - сказала Лаврик.

Учреждения Крыма и Севастополя регулярно получают ложные сообщения о минировании зданий, особенно часто и массово это происходит после начала специальной военной операции. Власти и правоохранительные органы ранее заявляли, что подобные сообщения приходят, в том числе с Украины. Ни разу информация о наличии опасных объектов в зданиях не была подтверждена.