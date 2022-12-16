Российская студентка совершила самоубийство в снятой на сутки квартире

В городе Пласте Челябинской области совершила самоубийство студентка четвертого курса колледжа. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, 20-летняя россиянка покончила с собой в ночь на 16 декабря. Тело студентки обнаружил ее молодой человек в квартире, снятой ими на сутки. Прибывшие на место медики констатировали смерть девушки. Причины суицида выясняются.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре с разницей в десять дней с собой покончили две дружившие девочки. 7 ноября было найдено тело 15-летней ученицы инженерной школы, которую избивала мать. В своей предсмертной записке она попросила впустить в ее комнату близкую подругу, первокурсницу местного колледжа, чтобы та смогла взять на память принадлежащую покойной вещь. Через десять дней та совершила самоубийство в подъезде жилого дома.