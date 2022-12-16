В отеле в центре Берлина разбился 16-метровый аквариум

Порядка 100 сотрудников аварийно-спасательных служб находятся в отеле Dom Aquaree, расположенном в центре Берлина, где в пятницу утром разбился 16-метровый аквариум. Вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу.

"Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле Dom Aquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает", - говорится в сообщении пожарной службы Берлина, опубликованном в пятницу на ее странице в Twitter.

При этом указывается, что в настоящее время ситуация остается неясной.

Как пишет газета Bild, вызов поступил в 6 утра по местному времени. Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Причина случившегося пока не установлена.