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54 минуты назад

В отеле в центре Берлина разбился 16-метровый аквариум

ТАСС

Порядка 100 сотрудников аварийно-спасательных служб находятся в отеле Dom Aquaree, расположенном в центре Берлина, где в пятницу утром разбился 16-метровый аквариум. Вся вода вместе с рыбой выплеснулась на улицу.

"Мы дежурим со 100 сотрудниками аварийно-спасательных служб в отеле Dom Aquaree. Аквариум поврежден, вода вытекает", - говорится в сообщении пожарной службы Берлина, опубликованном в пятницу на ее странице в Twitter.

При этом указывается, что в настоящее время ситуация остается неясной.

Как пишет газета Bild, вызов поступил в 6 утра по местному времени. Улица Карл-Либкнехт-Штрассе, где находится отель с аквариумом, перекрыта, на дороге много воды. Причина случившегося пока не установлена.

Отель расположен близко к берлинской площади Александерплац и знаменитой телебашне.

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