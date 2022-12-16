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15 минут назад

Автобус с полицейскими подорвался в Турии, пострадали 9 человек

Газета.Ruиещё 1

Девять полицейских получили ранения при подрыве автомобиля на юго-востоке Турции. Об том сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сообщение местных властей.

Автобус с полицейскими подорвался в Турии, пострадали 9 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Девять полицейских получили ранения в результате теракта с подрывом автомобиля, когда бронированный автобус, перевозивший сотрудников полиции, проезжал мимо", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня рано утром в городе Диярбакыр. Пострадавшим полицейским на месте оказана помощь. Они отправлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает. Правоохранительные органы взялись за расследование теракта.

Ранее сообщалось, что в Томской области автобус с вахтовиками врезался в стоящий лесовоз.

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