Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, он останется под стражей до 11 февраля 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со сслыкой на украинский телеканал 24tv.ua .

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Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Службой безопасности Украины (СБУ) о продлении меры пресечения, отмечает телеканал.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку на слушании «должны были озвучивать информацию, содержащую государственную тайну». Речь идет о сведениях о госзаказе оборонного комплекса. При этом решение суда было объявлено открыто.

Адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что обдумает вопрос об обжаловании судебного решения после получения полного текста.