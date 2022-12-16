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54 минуты назад

Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич»

Lenta.ru

Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслаева, он останется под стражей до 11 февраля 2023 года. Об этом пишет РИА Новости со сслыкой на украинский телеканал 24tv.ua .

Украинский суд продлил арест экс-главы «Мотор-Сич»
Фото: ТАССТАСС

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство Службой безопасности Украины (СБУ) о продлении меры пресечения, отмечает телеканал.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку на слушании «должны были озвучивать информацию, содержащую государственную тайну». Речь идет о сведениях о госзаказе оборонного комплекса. При этом решение суда было объявлено открыто.

Адвокат Богуслаева Руслан Волынец сообщил, что обдумает вопрос об обжаловании судебного решения после получения полного текста.

Вячеслав Богучаев был задержан СБУ 24 октября. В ведомстве уточнили, что его и руководителя департамента внешнеэкономической деятельности предприятия Олега Дзюбу подозревают в государственной измене. Шевченковский районный суд Киева арестовал их на 60 суток.

Происшествия,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,СБУ,
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