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21 минуту назад

В части российского региона ввели режим ЧС

Lenta.ru

В Николаевском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации районного значения. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Дегтярев в Telegram-канале.

В части российского региона ввели режим ЧС
Фото: ТАССТАСС

«Снегопадом и ветром повреждены кровли и остекление в 4 населенных пунктах в 14 образовательных учреждениях и 3 многоквартирных домах. Восстановительные работы уже идут», — написал глава региона.

Он добавил, что без света остаются два населенных пункта, аэропорт Николаевска-на-Амуре закрыт из-за погодных условий. Помимо этого, на автодороге Селихино-Николаевск введены частичные ограничения.

На Хабаровский край обрушился циклон с западной части страны, который принес сильный снег и ветер, в некоторых районах выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Впоследствии циклон уйдет из региона и переместится на Камчатку, прогнозируют синоптики.

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Ранее в Магадане ввели режим ЧС в связи со снежными заносами и неблагоприятной погодой. В мэрии Магадана сообщили, что все городские службы перевели на усиленный режим работы.

Происшествия,Михаил Дегтярев,
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