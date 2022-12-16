Названа неожиданная причина взрыва в штабе польской полиции

По информации издания, взрыв рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши генерала Ярослава Шимчика произошел в результате игры сотрудников с гранатометом.

«По нашим данным, во взрыве был виноват гранатомет, который неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении играли с ним», — пишет Wyborcza.

В материале также говорится, что в результате взрыва Шимчик потерял слух.

Ранее стало известно, что взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. В результате взрыва был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. Главного коменданта доставили в госпиталь.