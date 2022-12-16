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57 минут назад

Названа причина взрыва в штабе польской полиции

Lenta.ruиещё 1

Источники польской газеты Wyborcza обнародовали вероятную причину взрыва в Главном управлении полиции в Варшаве.

Названа неожиданная причина взрыва в штабе польской полиции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, взрыв рядом с кабинетом главного коменданта полиции Польши генерала Ярослава Шимчика произошел в результате игры сотрудников с гранатометом.

«По нашим данным, во взрыве был виноват гранатомет, который неожиданно выстрелил, когда офицеры в помещении играли с ним», — пишет Wyborcza.

В материале также говорится, что в результате взрыва Шимчик потерял слух.

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Ранее стало известно, что взрыв в штаб-квартире польской полиции произошел из-за случайной детонации реактивного гранатомета. В результате взрыва был поврежден потолок и ранено несколько человек в помещении, которое находится по соседству с кабинетом Шимчика. Главного коменданта доставили в госпиталь.

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