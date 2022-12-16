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1 час назад

Вертолет МЧС с медиками вылетел к месту смертельного ДТП в Хабаровском крае

Lenta.ruиещё 3

Вертолет Ми-8 со спасателями и медиками на борту вылетел к месту ДТП с участием автобуса в Хабаровском крае, в результате которого шесть человек погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вертолет МЧС вылетел к месту смертельного ДТП в Хабаровском крае
Фото: ТАССТАСС

На борту находятся оперативная группа и врачи, которые окажут помощь людям на месте и при необходимости эвакуируют их в Хабаровск.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Автобус, перевозивший вахтовиков, не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и перевернулся в районе села Троицкое Нанайского района.

17 человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте работают спасатели села Лидога, работники местной пожарно-спасательной части, медики и инспекторы ГИБДД.

По предварительным данным, в салоне находились работники компании «Амур Минералс».

Ранее в Красноярском крае перевернулся автобус с пассажирами. ДТП произошло на 333 километре автодороги «Канск-Абан-Богучаны». Водитель автобуса пытался объехать поворачивающий налево легковой автомобиль, но не справился с управлением и съехал в кювет.

Происшествия,ГИБДД,
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