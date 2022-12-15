В Германии застрелили бойца ММА

Азербайджанский боец смешанных единоборств Вугар Бахшиев застрелен в Германии, сообщает "Sputnik Азербайджан".
На 37-летнего спортсмена было совершено вооруженное нападение во Франкфурте. Полиция уже задержала убийцу, которым оказался 40-летний мужчина. Мотив преступления неизвестен.
Бахшиев провел в ММА 39 боев, он выступал в составе промоушена Integra Fighting Championship.
Российский боец смешанной стиля Максим Новоселов ранее получил обвинительный приговор по делу об изнасиловании. Он был приговорен Тушинским районным судом к пяти годам заключения под стражей в колонии строгого режима. Прокурор запрашивал у суда суммарное наказание по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" на срок шесть лет.
Ранее менеджер бойца смешанных единоборств (ММА), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов прокомментировал обвинения американца Бобби Грина в том, что россиянин использует допинг. Грин заявил, что витамины, о приеме которых в детстве рассказывал Махачев, являются запрещенными препаратами — стероидами.