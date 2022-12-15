В Германии застрелили бойца ММА

Российский боец смешанной стиля Максим Новоселов ранее получил обвинительный приговор по делу об изнасиловании. Он был приговорен Тушинским районным судом к пяти годам заключения под стражей в колонии строгого режима. Прокурор запрашивал у суда суммарное наказание по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" на срок шесть лет.