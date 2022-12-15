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1 час назад

В Германии застрелили азербайджанского бойца ММА Бахшиева

Газета.Ru

Азербайджанский боец смешанных единоборств Вугар Бахшиев застрелен в Германии, сообщает "Sputnik Азербайджан".

В Германии застрелили бойца ММА
Фото: MMA Azerbaijan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)MMA Azerbaijan/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На 37-летнего спортсмена было совершено вооруженное нападение во Франкфурте. Полиция уже задержала убийцу, которым оказался 40-летний мужчина. Мотив преступления неизвестен.

Бахшиев провел в ММА 39 боев, он выступал в составе промоушена Integra Fighting Championship.

Бойца ММА Новоселова осудили за изнасилование студентки

Российский боец смешанной стиля Максим Новоселов ранее получил обвинительный приговор по делу об изнасиловании. Он был приговорен Тушинским районным судом к пяти годам заключения под стражей в колонии строгого режима. Прокурор запрашивал у суда суммарное наказание по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей" на срок шесть лет.

Ранее менеджер бойца смешанных единоборств (ММА), чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов прокомментировал обвинения американца Бобби Грина в том, что россиянин использует допинг. Грин заявил, что витамины, о приеме которых в детстве рассказывал Махачев, являются запрещенными препаратами — стероидами.

Происшествия,Ризван Магомедов,Бобби Грин,Максим Новоселов,Ислам Махачев,
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