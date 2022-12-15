Мужчина бросил в жену рождественскую елку из-за просьбы

Полиция Орландо (Флорида, США) задержала 52-летнего Ричарда Атчисона в связи с несколькими обвинениями, включая домашнее насилие. Об этом пишет FOX Orlando.

Отмечается, что мужчина постоянно ссорился с женой даже по самым незначительным поводам. В частности, однажды он «вышел из себя» потому, что супруга неудачно положила в раковину ложку и забрызгала при этом Ричарда.

После этого Атчисон собрал вещи и ушел из дома. Через некоторое время он вернулся в состоянии сильного алкогольного опьянения и велел жене покинуть их общее жилье, расположенное во Фрутленд-парке.

Предположительно, женщина слишком долго собирала вещи. Ричард не выдержал и бросил в нее рождественскую елку.