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1 час назад

Мужчина бросил в жену рождественскую елку из-за просьбы помочь приготовить ужин

Илья Родин

Полиция Орландо (Флорида, США) задержала 52-летнего Ричарда Атчисона в связи с несколькими обвинениями, включая домашнее насилие. Об этом пишет FOX Orlando.

Мужчина бросил в жену рождественскую елку из-за просьбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что мужчина постоянно ссорился с женой даже по самым незначительным поводам. В частности, однажды он «вышел из себя» потому, что супруга неудачно положила в раковину ложку и забрызгала при этом Ричарда.

После этого Атчисон собрал вещи и ушел из дома. Через некоторое время он вернулся в состоянии сильного алкогольного опьянения и велел жене покинуть их общее жилье, расположенное во Фрутленд-парке.

Предположительно, женщина слишком долго собирала вещи. Ричард не выдержал и бросил в нее рождественскую елку.

В настоящее время чрезмерно раздражительный мужчина заключен в тюрьму округа Лейк. Рождество он встретит в исправительном учреждении, без индейки и без елки.

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