Осужденный напал на конвоиров в суде

Осужденный житель Кыштыма напал на сотрудников конвойной службы в здании Карабашского городского суда, в результате пострадал один сотрудник подразделения охраны и конвоирования и полицейский. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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"Инцидент произошел в дневное время после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар металлическим предметом одному из полицейских и попытался напасть на второго. Для пресечения его противоправных действий в соответствии со статьей Федерального закона № 3-ФЗ "О полиции" полицейские применили огнестрельное оружие", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД добавили, что сейчас один из сотрудников подразделения охраны и конвоирования МО МВД России "Кыштымский" госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, другому назначено амбулаторное лечение.